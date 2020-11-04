جمال بن عبيد البح: يوم فخر

الشارقة (وام)

قال جمال بن عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية، بمناسبة الاحتفال بيوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام: «ونحن نحتفل بعلم الشموخ والتاريخ علم الإمارات، لنا أن نترحم على روح القائد الباني المؤسس زايد الخير، طيب الله ثراه، مؤسس اتحاد الفخر والاعتزاز اتحاد الإمارات العملاق».

ورفع البح أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة. وأضاف: «يبقى الثالث من نوفمبر في ذاكرة التاريخ متجذراً في دواخلنا جميعاً يوم رفرفت في سماوات الإمارات الألوان الأربعة الأبيض والأخضر والأحمر والأسود، معلنة فجر دولة وليدة، سمت وارتفعت عدلاً وسلامة وأماناً».

* جمال بن عبيد البح

رئيس منظمة الأسرة العربية