حمد سالم بن كردوس العامري: تجديد الولاء للوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد حمد سالم بن كردوس العامري، المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن الاحتفال بيوم العلم هو مناسبة لتجديد الولاء والحب للوطن، وترسيخ لمسؤوليتنا تجاهه ليرفرف علم الإمارات مضيئاً بالإنجازات ورمزاً للريادة والشموخ.

وقال: «نحتفل بيوم العلم مجددين عهدنا لبذل الغالي والنفيس والعمل بجد وإخلاص من أجل نهضته في ظل مجتمع متلاحم ومترابط وقيادة رشيدة لا تألو جهداً، سيراً على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» لإعلاء راية الاتحاد على أرض الخير والطموح.

* حمد سالم بن كردوس العامري

المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية