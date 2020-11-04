خولة الملا: غرس لقيم الولاء والانتماء

الشارقة (الاتحاد)

أكدت الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن الاحتفاء بيوم العلم فرصة لغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس أبناء الوطن، وتأكيد تمسكنا بتراثنا الحضاري والإنساني، ووحدتنا وتلاحمنا والوقوف خلف قيادتنا الرشيدة، مشيرة إلى أهمية إنشاء جيل واعد يدرك مسؤولياته وواجباته المستقبلية في الحفاظ على مكانة الإمارات وسمعتها المحلية والعالمية، فأبناؤنا اليوم هم سفراء الغد المشرق بانتمائهم ووطنيتهم وحبهم للإمارات التي تعد أنموذجاً رائداً لاتحاد عظيم.

* خولة الملا

أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة