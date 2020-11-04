«أبوظبي للإعلام» تحتفي بيوم العلم

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت «أبوظبي للإعلام» في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام، بتنظيم احتفالٍ افتراضي لرفع علم الدولة في مقر الشركة في أبوظبي.

وشهدت فعالية رفع العلم حضور عدد من أعضاء فريق الإدارة العليا والتنفيذية في الشركة، الذين أدوا تحيّة العلم بفخر واعتزاز تعبيراً عن مشاعر الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، باعتباره رمزاً لوحدة الوطن وعنوان عزته ومجده، فيما شارك موظفو الشركة بالاحتفال من مكاتبهم التزاماً بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتخلل الحفل عزف النشيد الوطني الإماراتي في جميع مباني الشركة عبر الإذاعة الداخلية لـ«أبوظبي للإعلام»، إلى جانب مشاركة صور علم الإمارات على جميع شاشات أجهزة الكمبيوتر في الشركة.

ويأتي احتفال «أبوظبي للإعلام» بيوم العلم الإماراتي استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» للاحتفاء بـ«يوم العلم»، ورفع علم الإمارات في كافة المؤسسات والمنازل في الدولة.