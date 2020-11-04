4000 عَلَم في حديقة الأعلام

دبي (وام)

تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفال بـ «يوم العَلَم» في الثالث من نوفمبر ضمن التقليد السنوي الذي أقره سموه تقديراً لعَلَم الإمارات وما يرمز له من معانٍ وقيم وطنية، افتتح «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع «بلدية دبي»، النسخة السابعة من فعالية «حديقة الأَعْلَام» والتي ينظّمها في شاطئ «كايت بيتش» في منطقة جميرا. وتشمل «حديقة الأَعْلَام»، لهذا العام 4000 عَلَم تشكِّل مُجتمعة صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تقديراً لسموهما وتعبيراً عما يحمله شعب الإمارات وأهل دبي من حب وتقدير لشخصيهما الكريمين، ولما يقدمانه للوطن من عطاء لا ينقطع، وتأكيداً على مكانتهما كقدوة في العمل على رفعة الوطن وضمان رفاه أهله وسعادتهم.

وأعربت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن بالغ اعتزازها بالمكانة التي تحتلها «حديقة الأعلام» لدى المجتمع المحلي، إذ تحولت هذه الفعالية على مدار السنوات الست الماضية إلى معلمٍ مهمٍ من معالم الاحتفال بمناسبة وطنية غالية على كل إماراتي وإماراتية، وهي «يوم العَلَم»، موجهة الشكر لبلدية دبي لتعاونها الدائم، وتوفيرها المساحة اللازمة لإقامة الفعالية في المنطقة التي تحتضنها كل عام في شاطئ «كايت بيتش».