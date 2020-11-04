«التنمية الأسرية»: وفاؤنا لدولتنا الحبيبة

أبوظبي (وام)

شاركت مؤسسة التنمية الأسرية في احتفالات الدولة بيوم العلم، وذلك برفع علم الإمارات في مقر المؤسسة، بحضور معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ومريم محمد الرميثي مدير عام المؤسسة، وعدد من الموظفين، حيث نُفذت مراسم رفع العلم في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، حرصاً على سلامة الجميع. كما شاركت جميع مراكز المؤسسة في أبوظبي والعين والظفرة والمدارس التابعة لها في هذه الاحتفالية برفع العلم وسط أجواء وطنية تغمرها السعادة وتعزز قيم الولاء.

وقال معالي علي سالم الكعبي، بهذه المناسبة: إن احتفالنا بيوم العلم يأتي من صميم حبنا ووفائنا لدولتنا الحبيبة، التي لا يخفى علينا عطاؤها ودعمها للجهود المبذولة في سبيل توفير الراحة والسعادة والأمان لمواطنيها وجميع من يعيش على أرضها الطيبة، وفي هذه الظروف الاستثنائية التي لامسنا فيها التقدم الملحوظ في جميع المجالات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.