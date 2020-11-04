أهالي «أبو موسى»: العلم تاريخ وطن

الشارقة (الاتحاد)

أشاد أهالي جزيرة أبوموسى بمناسبة يوم العلم، وأكدوا أن هذا اليوم يمثل قيمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال ما يحمله من رسائل وطنية في ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم.

ولفت الأهالي وسط فرحتهم بهذه المناسبة الغالية إلى ما يحمله يوم العلم من احتفال بوطن متوحد، أرسى قواعد الاتحاد والتلاحم بين أبنائه، ورسخ معاني الولاء والحب والانتماء للقيادة الحكيمة، فضلاً عن استذكار للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي رفع راية الإمارات، وحافظ عليها عالية، وبنى معها وطناً يشار إليه بالبنان.