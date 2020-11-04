الفجيرة تحتفي برمز المجد

فهد بوهندي (الفجيرة)

شهدت إمارة الفجيرة فعاليات استثنائية لرفع علم الدولة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين الذين رفعوا الأعلام فوق منازلهم، مع مراعاة اشتراطات التباعد والوقاية، حيث تفاعلت الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة الفجيرة لرفع علم الدولة من خلال المسؤولين وعدد من الموظفين، وذلك حرصاً على الاحتفال برمز الدولة ورفعه عالياً ممثلاً شموخ الوطن وعزته، وليعبر عن إرادة شعب الإمارات وعزيمته وتلاحمه قيادة وشعباً.

واحتفلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بهذه الفعالية في مبنى القيادة والمراكز التابعة لها، بحضور عددٍ محدد من المديرين العامين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والأفرع والضباط وضباط الصف والأفراد والعنصر النسائي، مع أخذ الإجراءات الاحتياطية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وبدأت مراسم الاحتفال بقيام العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب قائد عام شرطة الفجيرة برفع العلم، وعزفت فرقة شرطة الفجيرة الموسيقية السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب قائد عام شرطة الفجيرة، إن فعالية رفع العلم تأتي تزامناً مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، وأكد أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلب كل إماراتي وإماراتية، فهي مناسبة ترسخ مبادئ حب الوطن والولاء والانتماء بين أبناء دولة الإمارات والمقيمين على حد سواء، فالعلم هو رمز الوطن وعنوان الشموخ الذي ينضوي تحت رايته جميع أبناء هذه الأرض الطيبة.

ومن جهته، قال المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا، إنه تم الاحتفال بهذه المناسبة في ظل الظروف الراهنة وتطبيق كافة التدابير الوقائية والاحترازية التي تكفل سلامة وصحة جميع المشاركين في هذه المناسبة العزيزة.