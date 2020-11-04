«الإمارات للدراسات» يحتفي بيوم العلم

إمارات الدولة (الاتحاد)

احتفلت الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات على مستوى الدولة أمس بيوم العلم، وذلك تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وشارك مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، في الاحتفالات، حيث نظّم فعالية تمّ خلالها رفع العلم على السارية الرئيسية أمام مبنى المركز، وأدى موظفو المركز تحية العلم مع التزام الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» مردّدين السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورفع الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز، باسمه ونيابة عن موظفي المركز، أسمى آيات التهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، وإلى شعب الإمارات، داعياً الله تعالى أن يحفظ قائد المسيرة ذخراً للوطن، وأن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات بالمزيد من العزة والإنجازات المتميّزة.