الطلاب الإماراتيون في «ميشيغان» يحتفلون بالمناسبة

أبوظبي (الاتحاد)

احتفل عدد من طلاب دولة الإمارات العربية المتحدة المبتعثين للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية بجامعة ميشيغان بمناسبة يوم العلم، ورفع المشاركون راية الوطن في حرم الجامعة، وذلك تعبيراً عن انتمائهم لوطنهم الغالي وولائهم لقيادته الرشيدة وحفظهم للراية التي رفعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقال الطالب محمد عبدالرحمن الهوني، إن لهذا اليوم وقعاً كبيراً في نفوسنا فهو يمثل يوم العزة والكرامة ويوم غالٍ للتعبير عن حبنا لوطننا العزيز وتأييدنا المطلق لقيادتنا الحكيمة.

ومن جهته، عبر الطالب عبيد طحنون آل علي عن فرحته الكبيرة بهذه المناسبة الغالية والتي تجمع مواطني الدولة في الداخل والخارج حول راية الوطن ليعبروا عن صادق حبهم وانتمائهم لوطنهم الغالي.

وأضاف الطالب أحمد إبراهيم الياسي أن هذه المناسبة تأكيد من جميع أبناء الإمارات على إبقائهم علم دولتنا مرفوعاً وخفاقاً وشامخاً بشموخ قيادتنا وهمة رجالنا.