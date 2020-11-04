فرحة العلم ترفرف في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

احتفلت مدارس ومؤسسات وأسر إمارة رأس الخيمة صباح أمس بفعالية يوم العلم الذي عبر كل المحتفلين به أنه يوم عزيز وأغر على قلوب الجميع لأنه يحمل في طياته مشاعر وطنية للتعبير عن الحب والولاء للوطن.

وقال المهندس أحمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، إن يوم العلم مناسبة عظيمة نفخر بها وفرصة للتعبير عن مشاعر الحب والوفاء الذي يكنه شعب الإمارات لقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واحتفالنا بهذه المناسبة هو دليل واضح على وحدة وتلاحم شعب دولتنا ومدى حبهم وانتمائهم لهذه الأرض الطيبة.

وأكدت سمية حارب عضو المجلس الوطني أن يوم العلم يوم أغر ومناسبة وطنية جليلة هي مدعاة للفخر والاعتزاز، وتتزامن هذه الفعالية بمناسبة وطنية تعكس ثقافة احترام العلم وبيان رمزه لسيادة الدولة ووحدتها واستخدامه رمزاً للوطن والانتماء له.

كما احتفلت الأسر الإماراتية والمقيمة برأس الخيمة كلاً بطريقته بهذه المناسبة من خلال تزيين المنازل والسيارات وغيرها من مظاهر المشاركة بفعالية يوم العلم.

وبدورها، نظمت جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح برأس الخيمة، فعالية افتراضية يشارك بها المواطنون والمقيمون.

وشاركت غرفة تجارة رأس الخيمة برفع علم الدولة عند المدخل الرئيسي لمقر الغرفة، وحضر مراسم رفع العلم سعيد الصياح النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارتها.