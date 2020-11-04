فعاليـات اقتصادية تشارك في الاحتفال بـ«يوم العلم»

أبوظبي (الاتحاد)

استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفاء بيوم العلم الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر من كل عام، ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في الدولة، حرصت فعاليات اقتصادية على المشاركة برفع علم الدولة، أمس، أمام منشآتها، في تظاهرة تبرز الولاء والانتماء لوطن ما فتئ يقدم الدعم لأبنائه والقاطنين فيه، على الصعد كافة، ولاسيما في ظروف استثنائية اختبرها العالم للمرة الأولى، فكانت دولة الإمارات الأبرز في اتخاذ حزمة إجراءات تضمن استمرار عجلة الاقتصاد، ما قلص التداعيات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19».

أحمد بن سعيد يرفع العلم أمام المبنى 3 في مطار دبي

قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، برفع علم الإمارات احتفالاً بمناسبة يوم العلم، أمام ساحة المبنى 3 في مطار دبي الدولي.

وحضر الاحتفال عدد محدود من كبار المسؤولين والضباط في الجهات المعنية في مطار دبي الدولي، حيث تم رفع العلم بالتزامن مع تأدية قسم الولاء المسجل مسبقاً، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

وزارة الاقتصاد تحتفل بالمناسبة

قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «نحتفي برمز سيادتنا ووحدتنا الوطنية، ونتحد لنرفع علم دولة الإمارات عالياً خفاقاً، ونلتف خلف قيادتنا الرشيدة، ونؤكد ولاء وانتماء لا يزيده الزمن إلا ثباتاً ورسوخاً».

وتابع: «نستحضر معاني الفخر بدولة الاتحاد والقيم السامية وفي مقدمتها حب الوطن والسلام والتسامح والتلاحم والإنسانية، كما نعتز بما حققته دولتنا من مسيرة تنموية استثنائية حافلة بالإنجازات في ظل قيادتنا الرشيدة التي لم تدخر جهداً في سبيل رفعة الوطن وتحقيق سعادة ورفاهية مواطنيه والمقيمين على أرضه، ونُجدد العزم على مواصلة الجهد والتفاني في العمل لكي تبقى هذه الراية مرفوعة وشامخة». وأضاف: «واجه العالم هذا العام اختباراً صعباً مع انتشار الجائحة العالمية، ولكننا تجاوزنا المرحلة الأصعب، نتيجة وحدة الصف والالتفاف خلف القيادة والثقة بين الحكومة والمجتمع، وستواصل الدولة المضي في البناء والتطوير والتنمية مستندة إلى اتحادها وتكاتف جهود أبنائها».

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «إنها مناسبة وطنية تجسد معاني التلاحم والوحدة والتضامن تحت راية الاتحاد، التي رفعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واضعاً أسساً متينة للنهضة والازدهار، واستكملت تلك المسيرة قيادتنا الرشيدة حتى صارت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في قيم التسامح والسلام وفي تحقيق الإنجازات والتنمية في مختلف المجالات. واليوم نؤكد اعتزازنا بالعلم وما يمثله من سيادة ورفعة»، مضيفاً «نعلي اليوم مشاعر الانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة، ونحتفي بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الرئاسة، ونجدد العهد على دفع مسيرة التقدم والريادة والإنجاز التي تقودها دولة الإمارات وصولاً إلى مصاف الدول الأفضل في العالم».

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «نعبر في يوم العلم عن فخرنا برمز سيادة دولة الإمارات، واعتزازنا بالمكتسبات الحضارية التي تحققت تحت راية اتحادنا، ونؤكد انتماءنا لوطننا الغالي والتفافنا خلف قيادتنا الرشيدة، ونجدد عزمنا على مواصلة العمل والتفاني بروح الفريق لنمضي نحو المستقبل. وتتجلى في هذا اليوم الوحدة الوطنية والتكاتف المجتمعي والسلام والتسامح، حيث يبادر أبناء الإمارات والمقيمون فيها لرفع علم الدولة ويجتمعون تحت ظل رايةٍ واحدة في مشهد تتفرد به دولة الإمارات». وأضاف «تكتسب المناسبة رمزيةً خاصة لكونها تتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، ليكمل مسيرة العزة والنماء التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس».

حميد الظاهري: يوم العلم دعوة للتكاتف

احتفت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بيوم العلم، الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، في الثالث من نوفمبر من كل عام.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «الاحتفاء بيوم العلم، وتكريمه، لا يتحقق من دون العمل على صونه، والاعتزاز به، ووضعه أمام أعيننا خريطة طريق نرسمها بالعمل الدؤوب والمستمر، والسعي نحو رفعته والحفاظ على مكتسباتنا، وزرع هذه القيم في عقول ووجدان أجيالنا المقبلة، لتبقى رايتنا خفاقة عالية نفاخر بها الأمم، وترفرف في جميع المحافل، ونموذجاً للريادة والتميز».

وأضاف: «هذا اليوم العزيز على قلوبنا هو دعوة للتكاتف، والالتفاف وتجديد العهد والولاء لقيادة بذلت الغالي والنفيس لرفعة هذا الوطن، وقدمت الإنجاز تلو الإنجاز، لتصبح الإمارات واحة للأمن والأمان، ومنارة للتعاون والعمل الإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وتقدم الظاهري، موظفي الشركة في فعالية رفع علم الدولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة موظفين ومسؤولين، وممثلين عن شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وكوادر من خط دفاعنا الأول، بالتزامن مع فعالية رفع العلم أيضاً في مركز العين للمؤتمرات.

«أبوظبي التجاري» يحتفي بـ «يوم العلم»

احتفل بنك «أبوظبي التجاري» بمناسبة «يوم العلم» تماشياً مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «ارفعه عالياً ليبقى شامخاً»، حيث قام الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك «أبوظبي التجاري»، علاء عريقات، برفع العلم أمام المقر الرئيس للبنك في أبوظبي بحضور أعضاء من الإدارة العليا وعدد من مديري الإدارات والموظفين في البنك مراعاةً لظروف جائحة كورونا الحالية، حيث تم اتباع بروتوكولات الصحة والسلامة، كالالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم التجمع بعد انتهاء المراسم، لضمان حماية الجميع. وأبدى جميع العاملين سعادتهم بالمناسبة التي تجسد التلاحم الوطني والوحدة الوطنية.

سهيل المزروعي: يوم لإحياء الإنجازات العظيمة

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: إن الاحتفاء بيوم العلم إحياء لإنجازات عظيمة ومسيرة دولة رائدة عالمياً، ومن خلاله نجدد انتماءنا وولاءنا وشعورنا بحب الوطن، وتعزيز التلاحم والتكاتف الشعبي وقيم الوحدة الوطنية، والتسامح في دولة الإمارات. وأكد أن اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشؤون وقضايا الوطن والمواطنين، وعلى رأسها إسكان المواطنين ومشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل، كان لها أكبر الأثر في تعزيز الريادة العالمية للدولة في العديد من المجالات والقطاعات، وبفضل تلك المتابعة حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية على مختلف الصعد.

* سهيل المزروعي

وزير الطاقة والبنية التحتية

راشد المنصوري: مسيرة الإمارات زاخرة بالإنجازات

احتفلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بيوم العلم، ورفع راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، علم الدولة بالمقر الرئيسي لجمارك أبوظبي، بحضور مديرين وموظفين وسط فرحة كبيرة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، والذي تزامن مع احتفال جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية على مستوى إمارة أبوظبي، مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال المنصوري: إن الاحتفال بمناسبة يوم العلم يأتي هذا العام في ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع، حيث استطاعت الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة ورؤاها الصائبة نحو المستقبل وسواعد أبنائها المخلصين تحويل التحديات إلى فرص وتحقيق الإنجازات تلو الأخرى، حتى أصبحت الدولة لاعباً أساسياً في قطاع الفضاء، من خلال إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ، إضافة إلى تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية وغيرها من الإنجازات الكثير التي تزخر بها مسيرة الإمارات الحضارية نحو مستقبل مشرق ومزدهر للأجيال المقبلة.