سيف بن زايد: شكراً لجهود مكافحة الجائحة

دبي (وام)‏

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس الأول، جلسة افتتاحية سبقت أول مشاركة لمجموعة «كيرونسالود» الإسبانية الطبية العريقة، في مبادرة «ووترفولز Waterfalls» العالمية، وهي أكبر مجموعة طبية في إسبانيا وأوروبا تنضم للإسهام في التعليم المستمر والتدريب التخصصي للكوادر الطبية عن بُعْد ضمن المبادرة، وذلك بحضور ماجد سعيد الفلاسي قنصل عام دولة الإمارات في مدينة برشلونة.

وتحدث سموه في بداية الجلسة، معرباً عن سعادته بالانضمام إلى هذا الاجتماع الذي يتواجد فيه نخبة من أصحاب القرار والأطباء والمختصين حول العالم، ومقدماً الشكر والتقدير للجنة المنظمة للمبادرة على انضمام مستشفى ومجموعة «كيرونسالود» الإسبانية العريقة، مشيراً سموه إلى أن هذه الإضافة تثري المبادرة من خلال تبادل الخبرات العالمية من أصحاب التخصصات المختلفة في القطاع الطبي، وهي نجاح للمبادرة وللمستفيدين منها، والذي بدوره يضاف إلى محطات تألقها على مستوى البشرية. وقال سموه إن قيادة الإمارات الرشيدة أكدت على أهمية تمكين القطاع الطبي حول العالم، لما لذلك من دور أساسي في تمكين المجتمع بأكمله، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أطلقت مبادرة «ووترفولز Waterfalls» تحت شعار من «الإمارات إلى العالم»، لتؤكد وتعزز دور التعليم المستمر، ولتساعد في نقل المعرفة والخبرات إلى العالم بأكمله، ولتعبر دولة الإمارات من خلال الشعار، عن شكرها للجهود التي بُذلت في الجائحة من أجل سلامة البشرية.

سيف بن زايد والحضور عن بُعد خلال الجلسة الافتتاحية (وام)

إضافة متميزة

وشهدت الجلسة التي تأتي للترحيب بانضمام المجموعة الإسبانية وتسبق أولى مشاركاتهم في مبادرة «ووترفولز Waterfalls»، كلمات ابتدأها المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة الذي ألقى كلمة ترحيبية مؤكداً أهمية مشاركة هذه المجموعة الطبية العريقة التي تعد إضافة متميزة لمبادرة «ووترفولز Waterfalls» ومقدماً الشكر للقنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها وتقديمها كل الدعم لهذه المبادرة الإماراتية العالمية.

ثم تحدث كلٌّ من: البروفيسور ماريو كارميناتي، مدير اللجنة العلمية، رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى سان دوناتو، ميلان - إيطاليا، بوصفه ممثلاً لمركز كورال في برشلونة، والبروفيسور عبدالله راوح، استشاري جراحة القلب في لندن، المملكة المتحدة ومستشار وأستاذ زائر في مجموعة كيرونسالود، ورئيس جامعة لودز في سويسرا ومدير علمي في مؤسسة كورال، بالإضافة إلى السيد كارلوس سيغوي هوغويت، مدير تطوير الأعمال الإقليمي، مستشفى كيرونسالود - برشلونة.

كما تحدث في الجلسة ماجد سعيد الفلاسي، مشيراً إلى أن مبادرة «ووترفولز Waterfalls» الطبية الريادية تعد ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، مثمناً الدور الذي تلعبه المبادرة على المستوى العالمي. حضر الجلسة عبدالرحمن المنصوري، مدير المكتب التنفيذي لإدارة المكافآت السلوكية - وزارة اللا مستحيل، والذي أكد على أن انضمام هذه المجموعة العريقة إلى مبادرة ووترفولز «Waterfalls» يعد خطوة كبيرة للمجتمع الطبي حول العالم، نظراً لأهمية مشاركة الخبرات بين المختصين في مختلف المجالات الطبية.

ثم بدأت بعد ذلك مشاركة المختصين من مستشفى ومجموعة «كيرونسالود» الإسبانية الطبية في تقديم محاضرات متخصصة، وفقاً لجدول أعمال مبادرة «ووترفولز Waterfalls».

إضافة

ويعتبر انضمام المجموعة الإسبانية، إضافة متميزة ورافداً جديداً، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين، في هذا التدريب المستمر، حيث تمتلك مجموعة كيرونسالود الإسبانية فريقاً كبيراً من المتخصصين والمؤهلين تأهيلاً علمياً عالياً، حيث تضم المجموعة أكثر من 150 مستشفى وعيادة صحية بسعة 7912 سريراً و459 غرفة عمليات و754 وحدة عناية ويتجاوز كادرها الطبي 40 ألفاً.