سيف بن زايد يفتتح مقراً لـ«فزعة» بالشارقة

الشارقة (وام)

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، أمس، توقيع ست مذكرات تفاهم لـ«فزعة» مع دوائر وهيئات ومؤسسات حكومية بإمارة الشارقة، تتيح بموجبها تقديم خدمات فزعة الريادية لموظفي هذه الجهات، وذلك على هامش افتتاح سموه مقراً لـ«فزعة»، يقدم جميع الخدمات الأساسية للأعضاء بالشارقة.

كانت المذكرة الأولى مع هيئة الوقاية والسلامة بحكومة الشارقة، ووقعها المهندس الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس الهيئة، والثانية مع دائرة الأشغال العامة بالشارقة ووقعها المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة، والثالثة مع دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، ووقعها المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس الدائرة، والرابعة مع مجلس الشارقة للتعليم، ووقعها الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس المجلس، والخامسة مع بلدية مدينة دبا الحصن، ووقعها طالب عبدالله اليحيائي مدير البلدية، والأخيرة كانت مع بلدية المدام، ووقعها سالم سعيد عاطن خليفة رئيس قسم الشؤون الإدارية بالبلدية، فيما مثل صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة» في التوقيع على المذكرات الست العقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي مدير عام الصندوق العضو المنتدب في «فزعة».

ويقدم المركز جميع الخدمات التي تمنحها «فزعة» لأعضائها، ومن بينها خدمة التعويض عن الحوادث الشخصية العرضية، وخدمة القرض الحسن، وخدمة تأجير المركبات المنتهي بالتمليك وخدمة تأجير المركبات اليومي، وخدمة تأمين المركبات، وطلب الحصول على براءة ذمة وطلب الحصول على رسالة لمن يهمه الأمر وكافة الخدمات الإدارية الأخرى، إلى جانب منصة الاستعلامات والاستفسارات ومنصة تحديث بيانات الأعضاء ومنصة إصدار عضويات جديدة وترقية العضوية حسب احتياج المتعامل أو القيام بتخفيض العضوية أو الإلغاء.

حضر الافتتاح ومراسم توقيع المذكرات، الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد الدكتور فيصل الشعيبي مدير عام الاستراتيجية، وتطوير الأداء بالوزارة.

كما حضرها الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، وعبيد الطنيجي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومالك «زوايا ووك» وعبدالله بو علي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بإدارة الأشغال العامة بالشارقة، وحمد سلطان العويس مدير الاتصال الحكومي بدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة.

حرص

أكد عبيد عوض الطنيجي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الحرص على دعم كافة المبادرات والجهود الوطنية الريادية، التي تستهدف تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى تقديم الدعم الكامل لمبادرة فزعة، التي تعد مثالاً متميزاً للعمل التكافلي خدمة للمجتمع.



