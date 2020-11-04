حمدان بن راشد يعتمد الفائزين بـ«العلوم الطبية»

دبي (الاتحاد)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي جائزة حمدان الطبية، معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء جائزة حمدان الطبية، وعبدالله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة، حيث اعتمد سموه أسماء 10 فائزين بجوائز الدورة الحادية عشرة 2019-2020 والتي تتخذ من الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، محوراً رئيساً لها.

جاء هذا خلال اللقاء الذي عقد في قصر سموه بزعبيل، حيث اطلع سمو الشيخ حمدان بن راشد على ملف المرشحين بالجوائز العالمية وجوائز العالم العربي وجوائز دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالشفافية والحيادية في اختيارهم والتي تعد نتاجاً لجهود كبيرة بذلها أعضاء اللجان العلمية للجائزة وأمانتها العامة ومجلس الأمناء طوال العامين الماضيين.

وعلى الجانب الآخر، فقد توجه معالي عبدالرحمن العويس، بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعم سموه السخي والمتواصل للقطاع الصحي، مثمناً الدور الهام الذي تلعبه الجائزة في التحفيز على بلوغ التميز الطبي محلياً وإقليمياً ودولياً، كما شكر معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي على توجيهاته في العمل المباشر مع اللجنة العلمية.

جدير بالذكر بأن الإعلان الرسمي عن أسماء الفائزين سيكون ضمن فعاليات الحفل الذي ستنظمه الجائزة خلال شهر نوفمبر الجاري والذي سوف يعقد افتراضياً تماشياً مع استراتيجية الدولة في الحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، وإجمالي قيمة الجوائز هو مليونين و800 ألف درهم.