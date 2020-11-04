«تنفيذي الشارقة» يناقش مقترحاً ببدلات تحفيزية

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد أمس بمكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس المذكرة المقدمة من دائرة الموارد البشرية بشأن مقترح صرف بدلات تحفيزية لعدد من الوظائف التي تحتم طبيعة عملها التعرض إلى بعض المخاطر الصحية، ووجه المجلس بضرورة أن يشمل المقترح كافة تلك الوظائف ومستويات الخطورة المترتبة عليها وفق معايير الوقاية والسلامة المتبعة في الإمارة.

كما اطلع المجلس على تقرير لجنة الشارقة للتطوع لعام 2020 والذي تضمن تعريفاً شاملاً بجهود اللجنة وأدائها ومساهماتها خلال الشهور الماضية في ظل انتشار جائحة كورونا، كما استعرض التقرير أرقاماً تفصيلية لمستوى أداء منتسبي اللجنة.

وأشاد المجلس بما قامت به اللجنة خلال الفترة المنصرمة مؤكداً على استمرار دعمه لبرامجها وأنشطتها، ووجه الدوائر بضرورة المساهمة كذلك في توفير الدعم اللازم لهم.

وتم خلال الجلسة استعراض المذكرة المقدمة من دائرة الإسكان بشأن مشروع تركيب أنظمة الإنذار المبكر من الحريق في المساكن الحكومية في إمارة الشارقة (حصنتك) والمراحل التي قطعها البرنامج وفق الخطة الزمنية الموضوعة والتي تستمر على مدى ثلاث سنوات، وقد أوضحت المذكرة نسبة الإنجاز التي تمت خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت الحد المتوقع.

وعلى ضوء ما تم استعراضه قدم المجلس مجموعة من المقترحات الكفيلة برفع كفاءة البرنامج وخدماته والتي ستسهم بشكل كبير في الحفاظ على سلامة الأفراد وأملاكهم.