نورة السويدي تفوز بجائزة المرأة العربية والمسؤولية المجتمعية

أبوظبي (وام)‏

نالت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، جائزة المرأة العربية والمسؤولية المجتمعية، التي تعد الجائزة الأولى في المسؤولية المجتمعية على مستوى الوطن العربي، وتحت رعاية جامعة الدول العربية. جاء ذلك خلال الحفل الافتراضي الذي أقامه المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، أمس الأول.

وأعربت نورة السويدي عن فخرها واعتزازها بالحصول على هذه الجائزة القيمة على صعيد الوطن العربي، مهديةً إياها إلى قيادة دولة الإمارات الرشيدة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي لا تدخر جهداً ووقتاً ومالاً إلا سخرته لدعم وتمكين المرأة الإماراتية، ليسطر التاريخ جهود سموها الكريمة بمداد من نور وأحرف من ذهب. وأكدت السويدي، حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على تعزيز التعاون مع جميع الجهات في الوطن العربي والعالم أجمع في سبيل الدفع بمسيرة التنمية والنماء لمراتب متقدمة بكافة المجالات والقطاعات، وخاصة في ملفي تمكين المرأة والخدمات الإنسانية لترسيخ قيم التسامح الإنساني بين شعوب العالم.