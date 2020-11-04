سفير الإمارات يلتقي رئيس الوزراء الأردني

عمان (وام)

التقى أحمد علي البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني، في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة عمان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، وذلك بفضل الدعم والرعاية الكريمة من قيادتي البلدين الشقيقين. وأكد رئيس الوزراء الأردني على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وتميزها في المجالات كافة، والحرص على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع، مبدياً استعداد الحكومة لتقديم كافة أوجه التعاون والتسهيلات، وبما يسهم في خدمة العلاقات وتعزيز المصالح المشتركة، ومن جهته، أثنى السفير على العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات والأردن، والتي تعد نموذجاً يحتذى به بين الدول، مؤكداً حرصه على تنميتها، والوصول بها إلى آفاق أوسع وتعاون أشمل في شتى المجالات.