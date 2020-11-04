1466 حالة شفاء من «كورونا»

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها 96994 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك في إطار توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «‏كوفيد - 19» والمخالطين لهم وعزلهم.

وقالت إن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة ساهم في الكشف عن 1008 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 136149 حالة.

كما أعلنت الوزارة وفاة 6 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 503 حالات. وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الجسدي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. وأعلنت الوزارة عن شفاء 1466 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»‏ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 133490 حالة.