انطلاق مؤتمر الاتصالات والحوسبة والأمن السيبراني بجامعة الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، أطلقت جامعة الشارقة فعاليات: «المؤتمر الدولي للاتصالات والحوسبة والأمن السيبراني والمعلوماتية» لمنظمة IEEE (معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الدولية)، صباح أمس، بمشاركة 8 متحدثين يمثلون 7 جامعات دولية وشركة عالمية في مجالات الحوسبة والمعلوماتية.

وقال الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والرئيس الفخري للمؤتمر: إن تخصص قطاع علوم الحوسبة وكل ما يتعلق بها من علوم وتخصصات أخرى في جامعة الشارقة حصل على المركز الأول على مستوى الدولة ضمن تصنيف «التايمز» للتعليم العالي 2020، وأكد المدير أن إنشاء كلية الحوسبة والمعلوماتية في جامعة الشارقة جاء ليتناغم مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، والتي تركز على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والمدن الذكية والأمن السيبراني وتحليل البيانات والمهارات المتقدمة وعلوم وتكنولوجيا الفضاء والرعاية الصحية والابتكار وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية والاقتصاد والبيئة.

وأضاف الدكتور النعيمي: إن جامعة الشارقة أصبحت من كبرى جامعات الدولة من حيث عدد الطلبة وعدد الكليات وعدد البرامج التي تطرحها ومعاهدها البحثية ومراكزها للتميز، وتسير بخطى متميزة وراسخة في التصنيفات العالمية، وجميع البرامج التي تطرحها الجامعة معتمدة من وزارة التربية والتعليم في الدولة، بالإضافة إلى العديد من البرامج المعتمدة دوليا والتي تعمل الجامعة ضمن خطتها الخمسية الاستراتيجية الحالية على اعتماد ما تبقى من برامج دولية بنهاية عام 2024م.

بدوره، أكد الأستاذ الدكتور محمد عبيدات، عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية في جامعة الشارقة، الرئيس العام للمؤتمر، أن المؤتمر الدولي للاتصالات والحوسبة والأمن السيبراني والمعلوماتية يقدم منصة فريدة للباحثين والأكاديميين، وقطاعات الصناعة، والأعمال التجارية، والحكومة لمشاركة خبراتهم ونتائج بحوثهم في مجالات الاتصالات والحوسبة والأمن السيبراني والمعلوماتية.