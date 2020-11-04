عودة طلاب المدارس الخاصة في أبوظبي يناير المقبل

إبراهيم سليم (أبوظبي)

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، استقبال طلاب جميع المراحل الدراسية في المدارس الخاصة في أبوظبي، ابتداءً من يناير 2021 وبالتزامن مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي.

وبينت أن دائرة التعليم والمعرفة ستقوم بالتنسيق مع جميع المدارس الخاصة ودعمها في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الضرورية للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والكادر التعليمي والإداري.

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها مستمرة في التنسيق مع المدارس لضمان عودة الطلبة في جميع المراحل الدراسية للتعلم في بيئة مدرسية صحية وآمنة، تلبي المتطلبات التي حددتها في سياسات إعادة فتح المدارس سابقاً، وتضمن الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات الحكومية الصحية المعنية.

وتبعاً للقرار الصادر من لجنة الطوارئ والأزمات باستقبال طلاب جميع المراحل الدراسية في المدارس الخاصة في أبوظبي، ابتداءً من يناير 2021، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها تعمل مع المدارس وأولياء الأمور والمدرسين والجهات المعنية لضمان توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى التنسيق المستمر مع مدارس القطاع الخاص ومدارس الشراكات التعليمية منذ بداية العام الدراسي، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المجتمع المدرسي من طلبة ومعلمين وإداريين وموظفين، مع متابعة مستمرة للمستجدات الخاصة بجائحة «كورونا»، وسيتم الإعلان عن الإجراءات والمتطلبات كافة في وقت لاحق.

وضمن جهودها لتوفير الدعم اللازم للمدارس لتوفير التعليم النوعي في ظل الظروف الراهنة، تستمر الدائرة في التواصل مع مدارس القطاع لضمان سلامة البيئة التعليمية، حيث تمثل سلامة الطلبة وكافة العاملين في المدارس أولوية لدائرة التعليم والمعرفة.