«التربية» تنظم «مستقبل التعليم ما بين التعايش والتعافي»

دبي (وام)

نظمت وزارة التربية والتعليم ملتقى افتراضياً بعنوان «مستقبل التعليم ما بين التعايش والتعافي» بهدف بحث مستقبل التعليم في الدولة في ظل جائحة كورونا وما نتج عنها من ممارسات تعليمية وتربوية أسهمت في استدامة التعليم في الدولة واستمراره وتخطى كافة العقبات التي تحول دون ذلك.

شارك بالملتقى الدكتور فيصل الباكري مستشار وزير التربية والتعليم وسعيد القرقاوي مدير أكاديمية دبي للمستقبل والدكتور قيس الهمامي مدير مركز الاستشراف الاستراتيجي بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيكو»، بحضور الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا مدير إدارة المنظمات والعلاقات التعليمية الخارجية في وزارة التربية والتعليم وهزاع المنصوري مستشار وزير التربية والتعليم. وسلط الملتقى الضوء على مستقبل التعليم في الدولة وكيفية الاستفادة من الأنظمة التعليمية الذكية في تدعيم منظومة التعليم في الإمارات والبحث عن أفضل السبل لتحقيق التكامل في القطاعات التعليمية المختلفة بما يسهم في تحقيق ريادة التعليم في الدولة على المستوى العالمي.

وقدم الدكتور فيصل الباكري ورقة عمل تناول فيها سعي وزارة التربية والتعليم في مجمل خططها لتحقيق مئوية الإمارات وبنودها المرتبطة بملف التعليم مؤكدا أن جائحة كورونا أثبتت جاهزية المنظومة التعليمية لمواكبة المستقبل بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة التي سخرت كافة الإمكانيات لدعم التعليم في الدولة ووضعه ضمن مساره التنافسي والريادي العالمي.