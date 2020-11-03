حاكم رأس الخيمة: يوم العلم تعبير عن معاني الولاء والانتماء والوحدة الوطنية

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن يوم العلم يمثل احتفالية بالقيم الأصيلة والمبادئ الأساسية التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعبيراً عن معاني الولاء والانتماء والتلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن.

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، احتفالات الدولة بيوم العلم الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد في الثالث من نوفمبر من كل عام.

وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده برفع علم الدولة في منطقة سارية العلم على كورنيش القواسم برأس الخيمة، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الجهات الاتحادية والمحلية في رأس الخيمة.

ورفع سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ومواطني الدولة والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكداً أن يوم العلم فرصة للتعبير عن وحدة الصف وتجديد العزم من أجل رفعة الإمارات ورقيها.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة «في يوم العلم، نقف جميعا صفاً واحداً خلف راية وطن.. راية عانقت بطموحاتها عنان السماء وعلت بإنجازاتها فوق السحاب.. راية راسخة فينا رسوخ الجبال، تعبر عن عزم القيادة وإرادة الشعب، وتمثل رمز الاتحاد ووحدته وفخر الوطن وعزته.. راية تسمو بنا بين الأمم ونسمو بها نحو القمم.. فهي رمز الاتحاد التي تجتمع فيها المشاعر الوطنية، وتتوحد من أجلها الرؤى والتطلعات لتبقى شامخة خفاقة عالية في سماء المجد».