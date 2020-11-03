سيف بن زايد يفتتح مقراً لـ«فزعة» بالشارقة ويشهد توقيعها 6 مذكرات تفاهم مع جهات حكومية بالإمارة

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، اليوم، توقيع ست مذكرات تفاهم لـ«فزعة» مع دوائر وهيئات ومؤسسات حكومية بإمارة الشارقة تتيح بموجبها تقديم خدمات فزعة الريادية لموظفي هذه الجهات، وذلك على هامش افتتاح سموه مقر لـ«فزعة» الذي يقدم جميع الخدمات الأساسية للأعضاء بالشارقة.

كانت المذكرة الأولى مع هيئة الوقاية والسلامة بحكومة الشارقة ووقعها المهندس الشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس «الهيئة»، والثانية مع دائرة الأشغال العامة بالشارقة ووقعها المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة، والثالثة مع دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة ووقعها المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس الدائرة، والرابعة مع مجلس الشارقة للتعليم ووقعها الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس المجلس والخامسة مع بلدية مدينة دبا الحصن ووقعها طالب عبدالله اليحيائي مدير البلدية والأخيرة كانت مع بلدية المدام ووقعها سالم سعيد عاطن خليفة رئيس قسم الشؤون الإدارية بالبلدية فيما مثل صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة» في التوقيع على المذكرات الست العقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي مدير عام الصندوق العضو المنتدب في «فزعة».

تهدف جميع هذه المذكرات التي تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية إلى إتاحة انضمام موظفي هذه المؤسسات الموقعة إلى عضوية «فزعة» الراغبين بذلك للاستفادة من الخدمات التكافلية المقدمة والتمتع بالمزايا والخصومات والخدمات الريادية والحصرية التي تمنحها «فزعة» أو شركاؤها الاستراتيجيون، بحيث تكون عضوية «فزعة» بكافة فئاتها مفتوحة لهم حسب الشروط والأحكام والقوانين المنظمة لعمل عضويات «فزعة» المختلفة والاستفادة منها في كافة إمارات الدولة.

كان سموه قد افتتح مقر «مركز فزعة لإسعاد المتعاملين» فرع الشارقة ليكون مقره في أسواق «زوايا ووك»، حيث يعد الفرع السابع لـ «فزعة» على مستوى إمارات الدولة، بهدف تعزيز دورها في إسعاد الأعضاء وتحسين جودة الحياة لهم ولأسرهم، وحرصها على وصول خدماتها لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

ويقدم المركز جميع الخدمات التي تمنحها «فزعة» لأعضائها، ومن بينها خدمة التعويض عن الحوادث الشخصية العرضية، وخدمة القرض الحسن، وخدمة تأجير المركبات المنتهي بالتمليك وخدمة تأجير المركبات اليومي، وخدمة تأمين المركبات، وطلب الحصول على براءة ذمة وطلب الحصول على رسالة لمن يهمه الأمر وكافة الخدمات الإدارية الأخرى، إلى جانب منصة الاستعلامات والاستفسارات ومنصة تحديث بيانات الأعضاء ومنصة إصدار عضويات جديدة وترقية العضوية حسب احتياج المتعامل أو القيام بتخفيض العضوية أو الإلغاء.

تعد عضوية «فزعة» من المبادرات الحكومية الرائدة والمتميزة في تقديم التسهيلات والخصومات لأعضائها الذين يتجاوز عددهم أكثر من 600 ألف على مستوى الدولة ومجموعة من الخدمات والعروض من متاجر فزعة، والتي تضم أكثر من 6000 سلعة غذائية واستهلاكية مدعومة، إلى جانب تقديمها لخصومات في أكثر من 2500 علامة تجارية بنحو 5500 موقع في مجال التجزئة والمطاعم وغيرها تصل إلى 50 في المائة، وخدمة التأمين على السيارات الشخصية، وغيرها من الخدمات التي من شأنها أن تعود بالنفع على المستفيدين والمساهمة في تلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم.

كما تشمل خدمات «فزعة» قطاعاً واسعاً من المستفيدين وتقدم خدمات ريادية وتنافسية تسهم في التسهيل على حملتها في تيسير شؤون حياتهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم بطريقة تكافلية تضمن حق الجميع والسعادة لهم ولكافة الأطراف المشتركة وتوسيع مبدأ الخدمات التكافلية وفق الأهداف المرسومة من مثل هذه المبادرات الوطنية الرائدة.

وتقدم «فزعة» منصة إلكترونية متكاملة للتسهيل على حاملي العضوية والجمهور من أجل الاستفادة من خدماتها، والاطلاع عليها عبر التطبيق الذكي لـ«فزعة - FAZAA» ومن خلال زيارة موقعها الإلكتروني/https://www.fazaa.ae//.

حضر الافتتاح ومراسم توقيع المذكرات، الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة والعميد الدكتور فيصل الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة وعدد من الضباط.

كما حضرها الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة وعبيد الطنيجي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومالك «زوايا ووك» وعبد الله بو علي، مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بإدارة الأشغال العامة بالشارقة وحمد سلطان العويس مدير الاتصال الحكومي دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة ومحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم وسيف حسن سليمان مساعد مدير دبا الحصن وخليفة شامس الكعبي المستشار القانوني لبلدية المدام وعدد من الضيوف وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

وأكد عبيد عوض الطنيجي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الحرص على دعم كافة المبادرات والجهود الوطنية الريادية التي تستهدف تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى تقديم الدعم الكامل لمبادرة فزعة التي تعد مثالاً متميزاً للعمل التكافلي خدمة للمجتمع.

وقال: كلنا فخر واعتزاز بأن نكون جزءاً من هذه الجهود لتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات للمجتمع والتسهيل على أفراده، وتعزيز شراكتنا مع جميع المبادرات والمشاريع والمؤسسات الوطنية في سبيل تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية بما يعود بالفائدة على الجميع.



