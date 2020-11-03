رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بنما بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة لاورينتينو كورتيسو كوهين رئيس جمهورية بنما، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس لاورينتينو كورتيسو كوهين.