منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، اليوم الثلاثاء، في قصر الرئاسة في أبوظبي..اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع البيانات المالية للنصف الأول من العام 2020، وأداء الشركة المالي والتشغيلي، كما اطلعت على آخر المستجدات في تطبيق استراتيجيتها، وناقشت عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واعتمدت عدداً من القرارات الاستراتيجية والمالية.

حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، وسعادة محمود إبراهيم المحمود.



