سيف بن زايد يرفع علم الدولة على سارية مبنى الداخلية

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي نظمتها وزارة الداخلية لرفع علم الدولة على سارية مبناها في تمام الساعة الحادية عشرة، بالتزامن مع رفعه عالياً خفاقاً على مباني إدارات وقطاعات الوزارة كافة، ومباني القيادات العامة للشرطة، بمناسبة احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بـ «يوم العلم».

كانت مراسم الاحتفال قد بدأت بعزف سلام العلم، تزامناً مع رفع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، علم الدولة رمز الوطن ووحدته وعنوان فخره والانتماء له، ثم عزفت موسيقى الشرطة السلام الوطني.

حضر الاحتفال الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي في الوزارة، والمديرون العامون ومديرو الإدارات، وعدد من الضباط في وزارة الداخلية.

شارك في الاحتفال عناصر من الإدارة العامة للإسناد الأمني، والطلبة المرشحين في كلية الشرطة والقيادة العامة للدفاع المدني والخدمات الطبية وجناح الجو، والشرطة النسائية وفرقة موسيقى الشرطة.



