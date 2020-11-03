محمد بن خليفة: علم الإمارات أضحى شاهداً على الإنجازات التي حققتها الدولة

هنأ سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بمناسبة يوم العلم.

وقال سموه " نقف اليوم أمام علم دولة الإمارات وقفة إجلال وإكبار لنؤكد على هويتنا الإماراتية وعمق ولائنا لقيادتنا الرشيدة وخالص انتمائنا لهذه الأرض الطيبة، والتمسك بتراث مجتمعنا، ومواصلة مسيرة آبائنا المؤسسين لنصنع حاضرا مميزا ومستقبلا باهرا لأبنائنا وأجيالنا القادمة بكل عزم وإصرار ولتحقيق آمال شعبنا في الوصول الى المكانات العليا.

وأضاف سموه "تزداد هذه المناسبة رونقا ورفعة لتزامنها مع ذكرى تولي الوالد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رئاسة الدولة والجهود التي بذلها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي وضع لبنات الدولة الحديثة ورسم لشعبها خطوط المستقبل والسبل الكفيلة باستقلالها وحريتها".

وأكد سموه أن الاحتفال بيوم العلم سنويا يعبر عن مدى تلاحم القيادة والشعب والتفافهما حول بعضهما البعض وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن يشاركهم هذه الفرحة المحبون والمقيمون على هذه الأرض الطيبة.

وقال "أضحى علم الإمارات شاهدا على الإنجازات التي حققتها الدولة في شتى المجالات وفي جميع المحافل الدولية مما جعلها محط أنظار واحترام وإعجاب العالم أجمع".

ورفع سموه أسمى آيات الولاء والانتماء للوطن الغالي والقيادة الرشيدة والشعب الوفي راجيا من الله سبحانه وتعالى أن تبقى راية الإمارات عالية حفاقة في سماء الرقي والإنجازات.