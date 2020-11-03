محمد بن زايد: في "يوم العلم" يزداد فخرنا براية العز والمجد

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة يوم العلم، عن فخره واعتزازه براية العز والمجد التي تظلنا.. ويتعمق تصميمنا على أن نبقيها دائماً رمزاً عالمياً للتميز والتقدم والتفرد.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في تويتر: "في يوم العلم يزداد فخرنا براية العز والمجد التي تظلنا..ويتعمق تصميمنا على أن نبقيها دائماً رمزاً عالمياً للتميز والتقدم والتفرد..واليوم ونحن نرفع العلم عاليا فوق رؤوسنا نستلهم من دماء الشهداء التي سالت دفاعا عنه، القوة والعزم لجعل الإمارات في المقدمة في كل المجالات".