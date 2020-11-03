سيف بن زايد يشهد انضمام إحدى أعرق المجموعات الإسبانية الطبية إلى مبادرة "ووترفولز"

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أمس "الإثنين" جلسة افتتاحية سبقت أول مشاركة لمجموعة "كيرونسالود" الإسبانية الطبية العريقة، في مبادرة "ووترفولز Waterfalls " العالمية، وهي أكبر مجموعة طبية في إسبانيا وأوروبا تنضم للإسهام في التعليم المستمر والتدريب التخصصي للكوادر الطبية عن بُعْد ضمن المبادرة وذلك بحضور سعادة ماجد سعيد الفلاسي قنصل عام دولة الإمارات في مدينة برشلونة.

وتحدث سموه في بداية الجلسة، معرباً عن سعادته بالانضمام إلى هذا الاجتماع الذي يتواجد فيه نخبة من أصحاب القرار والأطباء والمختصين حول العالم، ومقدماً الشكر والتقدير للجنة المنظمة للمبادرة على انضمام مستشفى ومجموعة "كيرونسالود" الإسبانية العريقة، مشيراً سموه إلى أن هذه الإضافة تثري المبادرة من خلال تبادل الخبرات العالمية من أصحاب التخصصات المختلفة في القطاع الطبي، وهي نجاح للمبادرة وللمستفيدين منها، والذي بدوره يضاف الى محطات تألقها على مستوى البشرية.

وقال سموه إن قيادة الإمارات الرشيدة أكدت على أهمية تمكين القطاع الطبي حول العالم، لما لذلك من دور أساسي في تمكين المجتمع بأكمله، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أطلقت مبادرة "ووترفولز Waterfalls" تحت شعار من "الإمارات إلى العالم"، لتؤكد وتعزز دور التعليم المستمر، ولتساعد في نقل المعرفة والخبرات إلى العالم بأكمله، ولتعبر دولة الإمارات من خلال الشعار؛ عن شكرها للجهود التي بُذلت في الجائحة من أجل سلامة البشرية.

وشهدت الجلسة التي تأتي للترحيب بانضمام المجموعة الإسبانية وتسبق أولى مشاركاتهم في مبادرة "ووترفولز Waterfalls " ، كلمات ابتدأها المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة الذي ألقى كلمة ترحيبية مؤكداً أهمية مشاركة هذه المجموعة الطبية العريقة التي تعد إضافة متميزة لمبادرة "ووترفولز Waterfalls " ومقدماً الشكر للقنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها وتقديمها كل الدعم لهذه المبادرة الإماراتية العالمية.

ثم تحدث كلٌّ من: البروفيسور ماريو كارميناتي، مدير اللجنة العلمية، رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى سان دوناتو، ميلان - إيطاليا، بوصفه ممثلاً لمركز كورال في برشلونة، والبروفيسور عبدالله راوح، استشاري جراحة القلب في لندن، المملكة المتحدة ومستشار وأستاذ زائر في مجموعة كيرونسالود، ورئيس جامعة لودز في سويسرا ومدير علمي في مؤسسة كورال، بالإضافة إلى السيد كارلوس سيغوي هوغويت، مدير تطوير الأعمال الإقليمي، مستشفى كيرونسالود - برشلونة.

كما تحدث في الجلسة سعادة ماجد سعيد الفلاسي قنصل عام دولة الإمارات في مدينة برشلونة، مشيراً إلى أن مبادرة "ووترفولز Waterfalls " الطبية الريادية تعد ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، مثمناً الدور الذي تلعبه المبادرة على المستوى العالمي.

حضر الجلسة عبدالرحمن المنصوري، مدير المكتب التنفيذي لإدارة المكافآت السلوكية - وزارة اللا مستحيل، والذي أكد على أن انضمام هذه المجموعة العريقة إلى مبادرة ووترفولز "Waterfalls" يعد خطوة كبيرة للمجتمع الطبي حول العالم، نظراً لأهمية مشاركة الخبرات بين المختصين في مختلف المجالات الطبية.

ثم بدأت بعد ذلك مشاركة المختصين من مستشفى ومجموعة "كيرونسالود" الإسبانية الطبية في تقديم محاضرات متخصصة، وفقاً لجدول أعمال مبادرة "ووترفولز Waterfalls " .

ويعتبر انضمام المجموعة الإسبانية، إضافة متميزة ورافداً جديداً، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين، في هذا التدريب المستمر، حيث تمتلك مجموعة كيرونسالود الإسبانية فريقاً كبيراً من المتخصصين والمؤهلين تأهيلاً علمياً عالياً، حيث تضم المجموعة أكثر من 150 مستشفى وعيادة صحية بسعة 7912 سريرا و 459 غرفة عمليات و754 وحدة عناية ويتجاوز كادرها الطبي 40 ألفاً.

وسوف يشارك أكثر من 40 طبيبا ومختصا من هذه المجموعة الإسبانية في التدريب والتعليم المستمر، وهم يمثلون نخبة أكاديمية من جميع التخصصات الطبية، من ضمنها أمراض الجهاز الهضمي والغدد الصماء وأمراض القلب والأعصاب وتقويم وجراحة العظام وأمراض السرطان وغيرها من التخصصات الطبية. ويأتي هذا التعاون إيماناً من المجموعة بأهمية مبادرة "ووترفولز Waterfalls " والدور المميز الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل دعم التعليم الطبي المستمر عن بعد.

وتعتبر مبادرة ووترفولز "Waterfalls"أكبر مبادرة عالمية للتعليم المستمر والتدريب التخصصي عن بُعْد، والتي انطلقت من الإمارات إلى العالم بدعم ورؤية القيادة الرشيدة، وذلك لتدريب وتمكين نحو مليون شخص من الكوادر الطبية، في مختلف أنحاء العالم، من خلال جلسات تعليمية تخصصية وورش عمل تدريبية وندوات ومحاضرات.

ونجحت اللجنة المنظمة في تدريب أكثر من 76 ألف شخص من 181 دولة حول العالم منذ انطلاق جولاتها التدريبية الافتراضية منتصف أغسطس الماضي، حيث تسهم الجلسات في تعزيز مهارات وخبرات المشاركين، وإطلاعهم على أحدث المستجدات في مجالهم، مما يؤهلهم لمواجهة كافة الأزمات الصحية والحالات الطارئة في المستقبل.

وتستهدف المبادرة العالمية، تدريب أطباء وممرضين ومسعفين وفنيين وخبراء صحيين وإداريين في قطاع المستشفيات والخدمات الطبية، والعاملين في المجالات الإنسانية، حيث تتضمن برامج للتعليم المستمر عن بعد، ومحاضرات وندوات وجلسات تعليمية وورش تدريبية متخصصة، عبر منصة "ويبينار" بما يضمن تأهيل وتمكين الكوادر الطبية والصحية ومساعدتهم على مواصلة التعلم في ظل الظروف المصاحبة لكوفيد-19 وتمكنهم أيضاً من استكمال مسيرتهم العلمية من خلال التعليم المستمر عن بُعد.

ويشارك في تطوير وتقديم المحتوى التعليمي للمبادرة أكثر من 180 طبيباً وخبيراً ومختصاً، و68 مؤسسة علمية وطبية وأكاديمية عالمية، وجميع البرامج التعليمية على المنصة مجانية، وسيحصل المنتسبون لمنصة ووترفولز على شهادة تدريب، وساعات معتمدة من الجهات العلمية والأكاديمية العالمية المشاركة فيها.

هذا وتم تطوير مبادرة "ووترفولز" Waterfalls من خلال إدارة المكافآت السلوكية في "وزارة اللامستحيل" بالتعاون مع شركة "اندكس القابضة" وقمة "أقدر" العالمية، وتهدف المبادرة العالمية إلى توفير التعليم المستمر للعاملين في القطاع الصحي حول العالم، تقديراً لجهودهم المخلصة في الحفاظ على سلامة المجتمعات وصحة أفرادها.