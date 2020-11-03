النائب العام للدولة: علم الإمارات يجسد بشموخه مسيرة الإنجازات الحضارية

أكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي في تصريح له بمناسبة يوم العلم أن هذا اليوم يجسد أسمى معاني الوحدة والاتحاد التي غرسها مؤسس دولتنا وباني نهضتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، الذي وضع مع إخوانه المؤسسين القواعد الأولى لدولة أصبحت محط أنظار العالم، وبات علمها يرفع عالياً في المحافل الدولية حاملاً معه قصة نجاح الاتحاد.

واكد أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة ينطلق من الثوابت الوطنية وينبع من قيم ولاء ووفاء شعب الإمارات لقادته وانتمائه الخالد لوطنه معتبرا ان علم الإمارات مصدر فخرنا وعزتنا ورمز وحدتنا وهويتنا الوطنية، يجسد بشموخه مسيرة الإنجازات الحضارية التي حققتها دولة الإمارات، ويعكس رسالتها للعالم أجمع في التسامح والسلام والعدل، واحترام القيم الإنسانية التي قامت عليها دولة الاتحاد وما زالت ركائز راسخة في نهجها في التعامل مع الجميع لتغدو دولة الإمارات منارة إشعاع حضاري.

واضاف ان توحيد رفع العلم في وقت واحد يعد رسالة تؤكد وحدتنا، وترسخ معنى الولاء والانتماء للوطن، حيث تجتمع سواعد أبناء شعب الإمارات تحت رايته لتعكس اللحمة الوطنية والانتماء الوطني، وتؤكد ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام وحرص على تعميق أواصر المحبة، وتكريس قيم الانتماء في نفوس أبناء الوطن.

وقال النائب العام للدولة نحتفل بيوم العلم الإماراتي أسرة واحدة في ظل قيادتنا الحكيمة، ونعاهد الوطن والقيادة على مواصلة مسيرة الوفاء والولاء والانتماء، وبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن لنكون لبنة في صرح بلادنا السامي محافظين على العدالة بأغلى ما نملك لتظل دولة الإمارات أبد الدهـر أرض الخير والأمـن والعدل.