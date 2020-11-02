اليوم.. الإمارات تحتفي بـ «العَلَم»

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفل الإمارات صباح اليوم، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بـ«يوم العَلَم»، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس إلى مشاركة وطنية واسعة برفع عَلَم الدولة على السارية في وقت واحد.

وتعتبر مبادرة «يوم العَلَم» التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتباراً من نوفمبر 2013، مناسبة وطنية سنوية، يحتفل فيها المواطنون والمقيمون على أرض الدولة، تزامناً مع الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في 3 نوفمبر من كل عام.

وقدم الشيوخ والوزراء والمسؤولون والمواطنون أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مؤكدين أن «يوم العَلَم» مناسبة للاحتفاء والافتخار، بما بلغته بلادنا من مجد ورفعة.