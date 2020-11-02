حاكم الشارقة يضع حجر الأساس لمدرسة فيكتوريا الدولية - خورفكان

الشارقة ( الاتحاد)

وضع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، حجر الأساس لمدرسة فيكتوريا الدولية - خورفكان، والتي تقع على الجانب الأيمن من طريق خورفكان باتجاه سد الرفيصة.

واطلع سموه من القائمين على مشروع المدرسة على المخطط العام والموقع الحيوي، الذي تم اختياره لتشييد المدرسة والتي ستضم فيها 1000 طالب وطالبة، وستفتتح أبوابها في العام الدراسي القادم.

وتعتبر مدرسة فيكتوريا الدولية من أرقى المدارس التي تعتمد مناهج وبرامج علمية وأكاديمية وأنشطة مصاحبة تسهم في تأهيل طلبتها علمياً وأكاديمياً ومهارياً وفق قدرات الطلبة ومهاراتهم وبأساليب تحفيزية متميزة، بالإضافة إلى قبول شهادتها في كافة الجامعات بشكل مباشر.

وستضم المدرسة مجموعة من المرافق الحديثة المتنوعة من فصول متخصصة وقاعات فنية وتكنولوجية ومصادر معرفية ومرافق رياضية وترفيهية، بالإضافة إلى استخدام التقنيات التعليمية الحديثة، وفقاً للأسلوب المتبع في المدرسة الدولية.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال وضع حجر الأساس، كل من الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والمهندس صلاح بن بطي المهيري مستشار دائرة التخطيط والمساحة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة.