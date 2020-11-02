علي النعيمي يبحث التعاون مع «النواب» الإيطالي

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع افتراضي عن بُعد، مع بيرو فسينو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي، علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الإيطالي.

حضر الاجتماع عمر الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية إيطاليا، ونيكولا لينير سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وإبراهيم النعيمي السكرتير الثاني بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية إيطاليا.

وأشاد الجانبان خلال الاجتماع، بما وصلت له علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، بفضل ما تحظى به من دعم وتوجيه من قبل قياديتي الدولتين، والنتائج التي تتحقق من الزيارات المتبادلة بين البلدين، والتي عكست الأهمية التي يوليها البلدان في تطوير الشراكة الاستراتيجية، عبر توطيد أواصر التعاون وتوقيع العديد من مذكرات واتفاقيات التفاهم، التي شملت كافة المجالات الحيوية.