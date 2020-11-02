«إكسبو 2020» يبحث مستقبل المدن الذكية والموائل المستدامة

دبي (وام)

ينطلق اليوم أسبوع التنمية الحضرية والريفية، ثالث أسابيع الموضوعات المتخصصة التي ينظمها إكسبو 2020 دبي، بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة وشركة سيمنس، شريك رقمنة البنية التحتية من فئة شريك أول رسمي وبمشاركة مسؤولين حكوميين من المدن الأكثر اكتظاظا بالسكان والأكثر قدرة على التكيًف، ونخبة من خبراء التنمية والتقنية. وعلى مدى يومين، سيناقش المشاركون في الفعالية التي تقام عن بُعد عبر الإنترنت يومي 3 و4 نوفمبر مستقبل المدن الذكية التي ستكون مأهولة بالسكان بحلول عام 2050 وما يعنيه هذا التطور فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات، وكيف سيعيش السكان في توازن مع كوكبنا. وستتناول المناقشات أيضاً النماذجَ المؤثرة في توفير الخدمات، مثل المياه والصرف الصحي والصحة، ودور التقنية في هذا المجال، فضلاً عن دمج أفضل الممارسات في القطاعين العام والخاص لتحسين جودة الخدمات وإتاحة الفرص للجميع.

وستلقي معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، كلمة بهذه المناسبة، التي سيتحدث فيها أيضاً كل من السيد هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات والشرق الأوسط، والسيدة ميمونة محمد شريف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/‏‏موئل الأمم المتحدة/‏‏.

ومن بين المتحدثين البارزين في هذه الفعاليات أيضاً، السيد ديفيد لوكوك، المدير التنفيذي لتحالف كهربة الريف، والسيدة فيرجينيا راجي، عمدة مدينة روما الإيطالية، فضلاً عن ممثلي عدد من المنظمات المعنيّة بتحسين حياة الناس في المجتمعات الحضرية والريفية، ومن بينها فريق قيادة المدن الأربعين المعني بالمناخ.

وسيشهد أسبوع التنمية الحضرية والريفية أيضاً عقد جلسة بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسيلقي المهندس داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي وعضو اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، كلمة في هذه الجلسة، التي سيحضرها نخبة من رؤساء بلديات المدن الكبرى وخبراء التخطيط الحضري، ومن بينهم السيد مكسوليسي كاوندا، عمدة مدينة ديربان، جنوب أفريقيا، والسيدة ديانا ألاركون غونزاليس، كبيرة المستشارين ومديرة الشؤون الدولية لمكسيكو سيتي، والدكتور دافيد بونزيني، الأستاذ المساعد في جامعة البوليتكنيك في مدينة ميلانو الإيطالية، والمتخصص في تخطيط المدن.

الأمان والمأوى

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «نؤمن بأن للجميع في عالمنا حقٌاً في العيش الكريم، بما يشمل الأمان والمأوى والفرص المتساوية، وإن صنع مستقبل أفضل لنا وللأجيال المقبلة يتطلب الكثير من العمل المشترك وتضافر الجهود، خصوصاً في ما يتعلق بالنمو السكاني في المدن والمناطق الريفية والمناطق السكنية المنظَّمة، وأيضاً الأحياء العشوائية التي تواجه عبئاً متزايداً في مسألة التوفير الدائم للخدمات والمرافق».

وأضافت معاليها: «بجهودنا جميعا وبمساعدة أنبغ العقول في إدارة الموائل وتطويرها، يدعو إكسبو 2020 دبي العالم لاستكشاف الإمكانية التي بها نستطيع ضمان أن تكون جميع مناطقنا السكنية في المستقبل ذكية ومرنة ومستدامة، وأن تكون الخدمات متاحة للجميع».