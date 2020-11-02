الإمارات تترأس اجتماعاًً للجنة «الإسكان» في دول التعاون

دبي (وام)‏

ترأســت الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية الاجتماع الـ 18 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد افتراضياً أمس، برئاسة معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وبحضور وزراء السكان والمسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي.

تم خلال الاجتماع متابعة مستجدات استراتيجية العمل الإسكاني المشترك، التي بدورها ركزت على التحديات والفرص في مجالات التمويل والتطوير العقاري والاستدامة الفنية في البناء، ومناقشة مستجدات العمل المتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات إسكانية خليجية موحدة.

وأعلن خلال الاجتماع عن أسماء الجهات الفائزة، بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان والممنوحة في هذه الدورة من دولة الإمارات، حيث فازت بالمرتبة الأولى السعودية عن مشروع «تخطيط وتصميم حي سكني مستدام في وادي الدواسر - منتزه الوادي»، والمقدم من قبل المهندس مؤيد بن إبراهيم مخشع من وزارة الإسكان بالسعودية.. فيما حلت دولة الكويت في المرتبة الثانية عن مشروع «مدينة جنوب صباح الأحمد» المقدم من قبل المهندسة نورة السبيعي من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تلتها دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عن مشروع «تخطيط منطقة صعير الريفية» والمقدم من صنعاء العليلي من بلدية دبي.

وقال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية: «نعمل في الإمارات لتطوير منظومة الإسكان وفق أحدث معايير البناء والاستدامة مستفيدين من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مجال الإنشاء مثل الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات والبناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي نعتقد بأنها سوف تمكننا من تقليل التكلفة، وتقليص مدة البناء وتعزيز المواصفات».

وسبق الاجتماع الـ 18 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الـ 21 للجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان في دول المجلس.