حلقات لمشاركة الشباب في «تصميم الخمسين عاماً المقبلة»

دبي (الاتحاد)

تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإشراك أفراد المجتمع في تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، تواصل المؤسسة الاتحادية للشباب وبالتعاون مع لجنة الاستعداد للخمسين، عقد 50 حلقة شبابية؛ وذلك بهدف إشراك الشباب في رسم الخطة التنموية الشاملة التي تحدد ملامح الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، وذلك بحضور أكثر من 1000 شاب وشابة من مختلف أنحاء الدولة.

وجرى خلال المجموعة الأولى من هذه الحلقات الشبابية طرح العديد من القضايا والموضوعات، ومناقشتها للتعرف على مقترحات، وتصورات الشباب في هذا الشأن، والتي من شأنها أن تشكل حلولاً مبتكرة يتم توظيفها للمساهمة في الارتقاء بأداء هذه القطاعات الرئيسية على مستوى دولة الإمارات خلال السنوات الخمسين المقبلة.

شما المزروعي

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «الشباب هم قادة المستقبل ومحرك مسيرة دولتنا نحو تحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة وأجندتنا الوطنية وطموحات شعبنا في الخمسين عاماً المقبلة، والتي نتطلع من خلالها إلى تعزيز تقدم دولتنا على جميع المؤشرات العالمية، وصولاً إلى التربع على المراكز الأولى في المجالات كافة، بالتزامن مع احتفالنا بمئوية دولة الإمارات 2071». وأضافت معاليها: «تأتي هذه الحلقات الشبابية تنفيذاً لمشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي يلعب الشباب دوراً مهماً وحيوياً فيه، كونهم العنصر الأساسي في العبور لهذه المرحلة الجديدة في مسيرة ازدهار وتطور دولتنا».

وتابعت معاليها: «هدفنا من هذه الحلقات هو التعرف على مستقبل دولة الإمارات بعيون الشباب، قادة الغد، والاستفادة من أفكارهم المبتكرة ورؤيتهم الإبداعية».

سعيد النظري

ومن جهته، قال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «تشكل الحلقات الشبابية الافتراضية منصة مثالية للتواصل مع الشريحة الأكبر في المجتمع الإماراتي للتعرف على آراء وأفكار الشباب حول مجموعة من القضايا المهمة، وذلك من خلال ما سيتخللها من طرح موضوعات حيوية لمعرفة التحديات وأفضل الحلول المبتكرة للتغلب عليها وتحويلها إلى فرص تسهم في تحقيق تطلعاتنا في الخمسين عاماً المقبلة».

ناقشت المجموعة الأولى من الحلقات 10 موضوعات رئيسية، وقدمت مقترحات مبتكرة من شأنها أن تدعم مسيرة تصميم الخمسين القادمة، وهي.

الشباب وريادة الأعمال

واستعرضت حلقة شبابية عقدها مجلس شباب رأس الخيمة بعنوان «توجهات الشباب المستقبلية في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة» مقترحات شبابية لتصميم الخمسين المقبلة، كإنشاء مركز متخصص لريادة الأعمال وصندوق استثماري لدعم أفكار الشباب، وتضمين المناهج الدراسية بمواد تعليمية لريادة الأعمال، وتمكين الشباب من حرية الاختيار بين الحصول على أرض زراعية بدلاً من السكنية، ومنحهم التسهيلات والحوافز لتشجعهم على الاستثمار الزراعي.

السياحة

وقدمت حلقة شبابية بعنوان «مستقبل السياحة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة» والمنظمة من قبل مجلس شباب رأس الخيمة توصيات تتمثل في طرح الجامعات الوطنية تخصصاً منفصلاً باللغتين العربية والإنجليزية يدرس الشباب تاريخ المناطق الجغرافية والعادات والتقاليد، مع التركيز على الجانب العملي لتزويدهم بالخبرة في قيادة المجموعات السياحية، واستعرضت تطبيق السياحة عن بُعد من خلال جولات افتراضية في عددٍ من المعالم البارزة على مستوى الدولة.

مستقبل المرأة الإماراتية

وناقشت جلسة بعنوان «استشراف مستقبل المرأة الإماراتية» التي نظمها مركز شباب فلج المعلا مجموعة من المقترحات لنهضة المرأة الإماراتية في المستقبل من خلال تنمية الميول الحرفية والمهنية لدى المرأة عبر خطط تعليمية مدروسة مرتبطة ببرامج تدريبية تأهلها في ميادين العمل، وتكثيف جهود المراكز الشبابية بتطوير مهارات المرأة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والقطاعين العام والخاص والجمعيات النسائية، وإنشاء مركز يرصد إنجازاتها ويحفزها لدخول هذه المجال بثقة.

الرياضة وأسلوب الحياة

وخلال حلقة شبابية نظمها مركز شباب أبوظبي بعنوان «الرياضة وأسلوب حياة الشباب في المستقبل»، قدم المشاركون العديد من المقترحات لتكريس الرياضة كنمط حياة لدى الشباب، وذلك من خلال تحفيز أفراد المجتمع على ممارستها، وتحسين وعيهم بدورها في تحسين الصحة النفسية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا الإطار.

الإدمان ومستقبل الشباب

كما اشتملت حلقة شبابية بعنوان «الإدمان ومستقبل الشباب»، نظمها مجلس شباب دبي، وناقشت دوافع الشباب عند التوجه للإدمان والعوامل المؤثرة في انتشار هذه الظاهرة، وكيفية تعزيز مجتمع الإمارات دوره في التصدي لآفة المخدرات.

المجلس الوطني الاتحادي

وناقشت حلقة شبابية نظمها مركز شباب أم القيوين بعنوان «دور شباب الإمارات في استكمال مسيرة نجاح المجلس الوطني الاتحادي خلال الخمسين عاماً المقبلة»، وبحضور محمد الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي - العديد من المقترحات والتوصيات ذات الصلة، بما فيها إتاحة الفرصة أمام الطلاب، والموظفين وكبار المواطنين للمشاركة بآرائهم عبر مشاركات حية، وإيجاد أكاديمية أو برامج متخصصة تعزز مشاركتهم في نجاح المجلس، وعقد جلسات عن بُعد.

دعم المواهب الشابة

بحثت حلقة شبابية بعنوان «دور الحكومة والمجتمع في دعم المواهب الشابة»، نظمها مركز شباب الفجيرة، كيفية استثمار المواهب والقدرات الفنية لتكون وظيفة مستقبلية للشباب بعد 50 عاماً، وذلك من خلال توفير حاضنات للفن والفنانين تسهم في دعمهم وتمكينهم من المشاركة العالمية، كما تناولت الحلقة أيضاً مدى تأثير التكنولوجيا الحديثة، والمتطورة في تعزيز حضور الفنانين في المستقبل على مستوى عالمي.

وتواصل المؤسسة الاتحادية للشباب عقد حلقات شبابية أخرى خلال الأسبوع الجاري، وصولاً إلى الخمسين حلقة في جميع إمارات الدولة تتناول العديد من الموضوعات الأخرى التي تهم المجتمع الإماراتي، وتعزز مشاركة الشباب في تقديم مقترحات مبتكرة وأفكار إبداعية تشكل إضافة نوعية تدعم الجهود الوطنية ملامح الخطط التنموية للدولة في الخمسين القادمة.