حاكم الفجيرة يشهد اليوم مراسم رفع العَلَم

الفجيرة ( وام )

يشهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة اليوم، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي مراسم رفع عَلَم الدولة في الساحة الأمامية لقصر الرميلة، احتفالاً بيوم العَلَم، الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» رئاسة الدولة.

وتنفذ مراسم احتفالية رفع العَلَم هذا العام، في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا» حرصاً على سلامة أفراد المجتمع.