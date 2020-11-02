نهيان بن مبارك: صف واحد خلف قيادتنا

أبوظبي (وام)

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش: في يوم العَلَم، يشرفنا جميعاً، أن نحتفل بعَلَم الإمارات، باعتزاز كبير وفخر عظيم، في أنه العَلَم الخفاق الذي رفعه بيديه الكريمتين المؤسس العظيم، المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إيذاناً بقيام دولتنا العزيزة.. الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: «في يوم العَلَم، نتعهد جميعاً بأن نبقى دائماً صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة لكي تظل الإمارات شامخة أبية، وفي مقدمة دول العالم.. تسابق الخطى في كافة مجالات التطور والنهضة والرفاهية، متسلحة بالقيم الأخلاقية الراسخة في وجدان أهلها وفي القلب منها التسامح والتعايش والسلام، فبإخلاصنا وانتمائنا وجهودنا جميعاً ستبقى الإمارات عزيزة وكريمة كبيرة وعظيمة ورائدة، تناصر قضايا الحق والعدل والسلام، في كل مكان، في ظل عَلَمها المرفوع والصاعد والمشرف، والذي يجسد بالنسبة لنا جميعاً: حب الوطن، والولاء له، ودعم جميع أهدافه وطموحاته وأمانيه». وقال: «نؤكد من جديد، فخرنا واعتزازنا، ببلدنا وبمكتسباتها الوطنية في كافة المجالات، نفتخر ونعتز بالقيم والمبادئ التي تحرص عليها، هذه الدولة الرائدة».