سعيد بن طحنون: يوم فخر وعزة وولاء

العين (وام)



أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أن يوم العلم مناسبة وطنية مهمة للتعبير عن ولائنا واعتزازنا بوطننا الغالي وقيادته وعلمه وشعبه.

وقال معاليه: «إننا في هذا اليوم الأغر نرفع راية الوطن عالية شامخة خفاقة قوية كشموخ وقوة أبناء الإمارات في مختلف الميادين والمجالات»، مشيراً إلى أن يوم العلم يوم فخر وعزة وولاء، ومناسبة وطنية تجسد الصورة المشرقة لأبناء الوطن الذين يعبرون بصدق عن حب الوطن وعلمه وعزته وكرامته، والعمل لرفعته، وبذل الغالي والنفيس من أجله.

وهنأ معاليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة الوطنية.

* سعيد بن طحنون