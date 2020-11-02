محمد بن حمد بن طحنون: مناسبة وطنية جليلة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، أن يوم العَلَم مناسبة وطنية جليلة وغالية على قلوب جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، تتجسد فيها معاني التلاحم والترابط الوطني والتفاف الشعب حول قيادتنا الرشيدة في مشهد يعكس مشاعر الولاء والانتماء. وقال: تتضاعف أهمية هذه المناسبة لتزامنها مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، مقاليد الحكم، ليواصل مسيرة الإنجازات الريادية التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تحت راية وطنية تعبر عن الإنجازات الريادية التي حققتها الإمارات بمختلف المجالات.

* محمد بن حمد بن طحنون