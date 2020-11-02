أحمد بن حميد النعيمي: ترسيخ لمنظومة القيم

عجمان (وام)



أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن الاحتفال بيوم العَلم يرسخ منظومة القيم الوطنية التي يتمسك بها أبناء الإمارات، ويجدد العهد والولاء للقيادة الرشيدة التي تبذل قصارى جهدها لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

وقال إن علم الإمارات يُعد مصدر فخر واعتزاز لأبناء الوطن ومن أجله نبذل الغالي والنفيس لكي تظل رايته خفاقة على الدوام، وتتواصل مسيرة الإنجازات لتسجل اسم الإمارات بأحرف من نور في سجلات التقدم والحضارة البشرية.

وأكد أن القيادة الحكيمة راهنت على وعي الشعب وطموحه، وسخرت له الإمكانات لتفعيل دوره في المجتمع إيماناً منها بأن العنصر البشري هو الثروة الأغلى.

* أحمد بن حميد النعيمي