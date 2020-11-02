موزة بنت مبارك آل نهيان: رمز الهوية نفتديه بالأرواح

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن الاحتفال بيوم العلم مناسبة تضفي السعادة وتدخل السرور في قلوب كل أبناء الوطن الذين يدركون قيمة العلم، ورمزيته الوطنية ودلالاته في نفوس كل منهم، كرمز رئيسي يجسد الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، وشارةً تجمع أبناء الوطن في رحابها على منهج الوحدة، هذا المنهج الذي أرسى دعائمه المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي جعل من الاتحاد بوتقة تصهر أبناء الوطن في نسيج واحد من الكرامة والعزة والفخر بالانتماء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت: إن احتفالنا بيوم العلم يأتي متزامناً مع مكتسبات حضارية ومنجزات عظيمة تتحقق في ربوع الوطن برعاية قيادتنا الرشيدة، إذ تشهد دولتنا نقلات نوعية في مسيرة التنمية الوطنية تضفي على حياتنا بهجة وسعادة في جودة الحياة التي نحياها في وطننا الغالي، هذا الوطن الذي آمن بأنه لا وجود لكلمة مستحيل في قاموسه، فدشن نموذجاً فريداً لنهضة تواكب العصر، وتُعلي من قيمة الإنسان.

* موزة بنت مبارك آل نهيان