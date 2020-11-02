عبدالله آل حامد: بالإنجازات نرفع العَلَم عالياً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، أن يوم العَلَم هو فرصة لنحتفي فيها بتوجيهات القيادة الرشيدة وإنجازات أبناء الوطن الغالي في مختلف الميادين، مشيراً إلى أن رفع العَلَم هو دلالة رمزية على مسيرة وطن تزينت بأسمى معاني الوحدة الوطنية والإخاء والتسامح. وقال: أهنئ قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، بهذه المناسبة التي نحرص فيها على رفع العلم الذي يُعد رمزاً شامخاً لفخرنا وانتمائنا واعتزازنا، مجددين التزامنا بالوقوف خلف قيادتنا الرشيدة لنواصل مسيرة التنمية والتطور على جميع المستويات. ونستذكر بهذه المناسبة حكمة وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

* عبدالله آل حامد