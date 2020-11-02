عويضة المرر: مناسبة غالية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن يوم العلم الإماراتي مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، تتجلى فيها وحدتنا وتلاحمنا في ظل القيادة الرشيدة التي تقود الوطن برؤية حكيمة تسعى إلى تسخير الطاقات لرفد مسيرة التطور والازدهار في كل المجالات، وتحافظ على وحدة الوطن لاستكمال منجزاته الحضارية والإنسانية تحت راية واحدة. وقال: «يعكس العلم الإماراتي هويتنا الوطنية، فهو رمز عزة لكل المواطنين، وبرفعه عالياً يتجلى حب الوطن في قلوب أبنائه، وتتجدد الرغبة والعزيمة لمواصلة مسيرة العمل والعطاء».

* عويضة المرر