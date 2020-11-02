صقر غباش: تجسيد معاني التلاحم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن يومَ العلم يجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم وبناء الأوطان، فعلم الدولة هو رمز اتحادها، الذي قام وأخذ موقعه الذي يليق به بين كل دول العالم، بفضلٍ من الله تعالى، ثم بعزيمة المؤسسين الأوائل، وباستمرارية النهج المخلص من قيادة رشيدة تعطي بلا حدود، بعد أن تجاوزت رؤيتهم الثاقبة، وبصيرتهم العميقة، الحاضر لتلامس آفاق المستقبل بسواعدِ وعقول أبناء الوطن.

وأضاف معاليه أن هذه المناسبة، كما تحمل أسمى صور التقدير لرمز الوطن، فإنها مناسبة وطنية لتجديد وتأكيد الولاء للقيادة الحكيمة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإخوانه حكام الإمارات.

وقال معاليه: إنه عندما نحرص جميعاً كل الحرص على أنْ نرفعَ العلم شامخاً ليرفرف في كل ساحة من ساحات الوطن، إنما نرفع معه كل القيم والمعاني الجميلة التي تربط بين وطن يعطي بلا حدود، وبين قيادة نذرت نفسها لهذا الوطن حُباً وإخلاصاً، وبين شعب يحمل بين جوانبه كل معاني الوفاء للوطنِ وللقيادة في تلاحم وتضافر نحو مستقبل واعد بمشيئة الله.

* صقر غباش

رئيس المجلس الوطني الاتحادي