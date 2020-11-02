عبدالرحمن العويس: قوة اتحادنا ووحدتنا

دبي (وام)‏

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن يوم العلم مناسبة وطنية لتجديد العهد والعزم على قوة اتحادنا ووحدتنا التي تجمع أبناء الوطن بصوت واحد وقلب نابض للتعبير عن وحدة المصير تحت ظل علم الاتحاد، واحتفالاً بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مقاليد الحكم في الثالث من نوفمبر، للتأكيد على أن شعب دولة الإمارات متوحد في ولائه لقادته وحبه وانتمائه الخالد لوطنه، حتى يبقى علم الدولة خفاقاً وشامخاً في صورة إماراتية مشرقة تعكس التكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين أبناء الإمارات وقيادتهم، وتفيض بمشاعر الفخر والعزة الوطنية.

وقال معاليه: «في يوم العلم نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة على خدمة الوطن وبذل الروح من أجله، وأن نصون علمنا وهو رمز العزة والإباء والسيادة والوحدة الوطنية الجامعة، وترسيخ مكانة الوطن بين الأمم بمزيد من العمل والاجتهاد، وأن نبادر إلى مضاعفة الجهود لتوعية أجيال الغد بأهمية الاعتزاز بالعلم.. كما نؤكد على تعزيز الانفتاح الحضاري، وترسيخ مفهوم التعايش السلمي المشترك بين أبناء الوطن والمقيمين، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للتسامح والسلام والإخاء الإنساني».

* عبدالرحمن العويس

وزير الصحة ووقاية المجتمع