سلطان الجابر: يوم الفخر بالإنجازات

أبوظبي (وام)‏

رفع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإخوانه حكام الإمارات، وحكومة وشعب الإمارات بمناسبة «يوم العلم».

وقال معاليه: «قبل خمسين عاماً، كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسون يرفعون علم الإمارات، معلنين للعالم تأسيس دولة فتية، وإطلاق رؤية مستقبلية طموحة سبقت عصرها بعقود طويلة، ومن خلال الركائز الصلبة التي أرساها الآباء المؤسسون، وبفضل دعم القيادة الرشيدة، والمثابرة والجهود المخلصة، بدأت تباشير هذه الرؤية تتحقق، ونحن نرى دولة الإمارات تتصدر الكثير من مؤشرات التقدم والتنمية العالمية في مختلف المجالات، وفيما نمضي اليوم في طريقنا إلى المريخ، يستمر العمل والتخطيط للمزيد من الإنجازات والتقدم والتطور، استناداً إلى العلم والمعرفة، والدعم والتمكين».

وأكد معاليه أن «يوم العلم» يمثل مناسبة للاحتفاء والافتخار، بما بلغته بلادنا من مجد ورفعة يشار لها بالبنان، ويعكس قيمنا وثوابتنا الوطنية الأصيلة، ومبادئنا النبيلة، وهويتنا الأصيلة، ونحن ملتفون حول قيادتنا، فخورون بموروثنا الثقافي، وتسامحنا.

* سلطان الجابر

وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة