محمد بن أحمد البواردي: رمز شموخنا وعزتنا

أبوظبي (وام)‏

قال معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع: إن «يوم العَلَم» يعبر عن قوة وصلابة الاتحاد بتلاحم مجتمع الإمارات سواء المواطنين أو المقيمين رافعين العَلَم بتوقيت واحد فوق كل بيت ومنشأة ومؤسسة، ملتفين حول رمز السيادة لدولة الإمارات، ومعبرين عن انتمائنا وهويتنا وحبنا لهذا الوطن واعتزازنا وفخرنا بمنجزاته.

وتابع «عَلَم اتحادنا هو رمز شموخنا وعزتنا بين الأمم، تلك رايتنا تنطق بخطوطها المستقيمة وألوانها الزاهية التي لا تخطئها العين».

وأضاف«نستذكر جهود المؤسسين وتضحيات شهداء وطننا الأبرار وجنودنا البواسل الذين رفعوا راية الحق في ساحات المعارك والوغى بعزيمة وإصرار، مدافعين عن حمى الوطن وحماية البقاء، محافظين على عهدهم وعلى علمهم خفاقاً عالياً، باذلين أرواحهم الطاهرة وواهبين دماءهم الزكية وهم مقبلون إما على الشهادة أو الانتصار على كل باغ ومعتد أثيم، فرحم الله شهداء الوطن الأبرار وأسكنهم فسيح الجنان».

وقال: «تحتفل وزارة الدفاع بهذه المناسبة الوطنية الغالية، لنقف ضباطاً وجنوداً ومدنيين بقلب واحد ولسان واحد محيين العلم، ومجددين العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة».

* محمد بن أحمد البواردي

وزير الدولة لشؤون الدفاع