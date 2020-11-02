مريم المهيري: ترسيخ قيم الولاء

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة للإعلاء من مكانة الوطن في قلوبنا، وفرصة لترسيخ قيم الولاء للوطن وقيادتنا الرشيدة وغرسها في نفوس أبنائنا والأجيال. وقالت: «إن رفع علم الإمارات لأول مرة على يد الآباء المؤسسين كان نقطة فارقة في تاريخ الأمة، وانطلاق مسيرة الإمارات الإنسانية والحضارية، فباعتزازنا بعلمنا نستطيع أن نبرز هويتنا وننقل قيم السلام والتسامح للعالم».

وأضافت: «ارتبط رفع العلم بالعديد من النجاحات والإنجازات في ظل قيادتنا التي حولت من مسيرة الإمارات وتجربتها الرائدة إلى مصدر إلهام لكل شعوب العالم».

* مريم المهيري

وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي